Sobrenomes mais comuns do Brasil são revelados pelo IBGE pela primeira vez

O estudo permite identificar as tendências de nomes por década de nascimento, revelando quais ficaram em desuso e quais ganharam popularidade nos últimos anos - Foto: Divulgação/Foto de MART PRODUCTION/Pexels/

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) um levantamento inédito que mostra os sobrenomes mais frequentes entre os brasileiros. A pesquisa faz parte do Censo Demográfico de 2022 e integra o banco de dados que reúne informações sobre nomes e sobrenomes dos moradores dos 90,7 milhões de domicílios registrados no país.

De acordo com Rodrigo Almeida Rego, gerente de Inovação e Desenvolvimento do IBGE e responsável pelo projeto, a nova versão do portal Nomes no Brasil amplia o alcance e o detalhamento das informações.

“A primeira edição, lançada em 2016 com base no Censo de 2010, teve uma repercussão enorme. Diante do interesse do público, decidimos atualizar os dados e oferecer novas formas de explorar essas informações”, destacou Rego.

O estudo permite identificar as tendências de nomes por década de nascimento, revelando quais ficaram em desuso e quais ganharam popularidade nos últimos anos. Os gráficos também mostram o envelhecimento de alguns nomes tradicionais, como Osvaldo e Terezinha, cujas idades medianas são de 62 e 66 anos, respectivamente e a ascensão de nomes mais recentes, como Gael e Helena, com médias de idade de 1 e 8 anos.

IBGE divulga lista de nomes mais comuns | Foto: Divulgação

Os 10 sobrenomes mais comuns do Brasil

1. Silva – 34.030.104 pessoas

2. Santos – 21.367.475

3. Oliveira – 11.708.947

4. Souza – 9.197.158

5. Pereira – 6.888.212

6. Ferreira – 6.226.228

7. Lima – 6.094.630

8. Alves – 5.756.825

9. Rodrigues – 5.428.540

10. Costa – 4.861.083

Além dos sobrenomes, o site Nomes do Brasil permite consultar os nomes próprios mais comuns no país. Na última atualização, em 2010, havia cerca de 130 mil nomes diferentes. Em 2022, esse número subiu para 140 mil.

Os nomes Maria e José continuam liderando o ranking nacional, com 12,2 milhões e 5,1 milhões de registros, respectivamente. Outros nomes tradicionais, como Ana, João, Antônio e Francisco, também permanecem entre os mais populares.

Nomes femininos mais populares

1. Maria – 12.284.478

2. Ana – 3.948.650

3. Francisca – 661.582

4. Júlia – 646.239

5. Antonia – 552.951

6. Juliana – 536.687

7. Adriana – 533.801

8. Fernanda – 520.705

9. Márcia – 520.013

10. Patrícia – 499.140

Nomes masculinos mais populares

1. José – 5.141.882

2. João – 3.410.873

3. Antônio – 2.231.019

4. Francisco – 1.659.196

5. Pedro – 1.613.671

6. Carlos – 1.468.116

7. Lucas – 1.332.182

8. Luiz – 1.328.252

9. Paulo – 1.326.222

10. Gabriel – 1.201.030