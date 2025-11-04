São Gonçalo vai promover aulão preparatório para o ENEM

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, através da Coordenadoria da Juventude, junto à Secretaria de Educação - Foto: Divulgação

A fim de preparar os estudantes gonçalenses para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2025, a Prefeitura de São Gonçalo vai realizar um aulão gratuito no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping, no próximo sábado (8), das 10h às 16h.

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, através da Coordenadoria da Juventude, junto à Secretaria de Educação. A aula vai ser realizada em parceria com o Curso Preparatório Olimpo e irá revisar conteúdos, além de garantir diversas orientações para o exame.

Os candidatos da prova que têm interesse em participar da aula, devem realizar a inscrição através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuDmCBj5Ib-htTVLjEZxC9_eY4yRljcudHimoR8Iv-JhIKCQ/viewform?usp=publish-editor. As vagas são limitadas.