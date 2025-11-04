Universo Niterói recebe seminário sobre Ditaduras nesta quinta

O seminário faz parte do VII Simpósio Nacional de História Militar e o I Simpósio Internacional de História Militar, com tema “Violência e Sociedade: Perspectivas de Análises no Contexto de Novos Caminhos e Novas Abordagens" - Foto: Divulgação

O seminário faz parte do VII Simpósio Nacional de História Militar e o I Simpósio Internacional de História Militar, com tema “Violência e Sociedade: Perspectivas de Análises no Contexto de Novos Caminhos e Novas Abordagens" - Foto: Divulgação

O campus Niterói da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) recebe, na tarde da próxima quinta-feira (6), o seminário “O Caminho Institucional para a Ditadura : Estados de Exceção e Militarismo numa perspectiva comparada, 1900-1939”, apresentada pelo historiador espanhol Arturo Zoffmann Rodriguez, da Universidade Nova Lisboa, de Portugal.

O seminário faz parte do VII Simpósio Nacional de História Militar e o I Simpósio Internacional de História Militar, com tema “Violência e Sociedade: Perspectivas de Análises no Contexto de Novos Caminhos e Novas Abordagens", que começou nesta semana e vai até a quinta-feira (6), realizado em uma parceria da Universo, Universidade Federal Fluminense (UFF), Associação Nacional de História

O intuito do evento é reunir pesquisadores, professores, estudantes e profissionais de diversas áreas como História, Ciências Sociais e Estudos Estratégicos para discutir sobre as disciplinas relacionadas e as relações entre conflitos armados, violência e suas implicações sociais.

O simpósio promove o diálogo entre a teoria e a prática, trazendo conferências internacionais, mesas-redondas, minicursos e lançamentos editoriais, trazendo reflexão sobre desafios históricos e contemporâneos nos estudos militares e estratégicos.