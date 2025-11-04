AquaRio comemora 9 anos com entrada gratuita para aniversariantes de novembro

Maior aquário marinho da América do Sul, o AquaRio consolidou-se como um dos principais polos de entretenimento e turismo científico do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Maior aquário marinho da América do Sul, o AquaRio consolidou-se como um dos principais polos de entretenimento e turismo científico do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O AquaRio celebra nove anos de funcionamento com uma promoção especial para o público. Até o dia 30 de novembro, quem faz aniversário neste mês tem entrada gratuita, desde que esteja acompanhado de um pagante. A oferta é exclusiva para compras realizadas pelo site e requer apresentação de documento oficial com foto. A ação é válida apenas para visitas e compras dentro do período promocional.

Maior aquário marinho da América do Sul, o AquaRio consolidou-se como um dos principais polos de entretenimento e turismo científico do Rio de Janeiro, reunindo diversão, aprendizado e interação com a vida marinha. O espaço abriga cerca de 10 mil animais de 350 espécies do Brasil e do mundo, distribuídos em mais de 28 recintos que reproduzem diferentes ecossistemas marinhos.

Entre os destaques do circuito estão o Reino dos Axolotes, localizado no 3º andar, e o Grande Tanque Oceânico, com 4,5 milhões de litros de água e centenas de espécies, que oferece ao visitante a sensação de caminhar pelo fundo do mar. Túneis subaquáticos e áreas de toque completam a experiência, aproximando o público da biodiversidade de forma lúdica e educativa.

Ao longo de quase uma década, o AquaRio já recebeu mais de oito milhões de visitantes e se firmou como referência em pesquisa científica e conservação marinha. Em parceria com universidades como a UFRJ e a UERJ, o Centro de Pesquisa Científica do AquaRio conduz cerca de 30 estudos, entre eles um projeto pioneiro sobre o uso de probióticos para evitar o branqueamento de corais — premiado e reconhecido internacionalmente.

O aquário é também a única instituição do mundo a reproduzir a raia-borboleta (Gymnura altavela), espécie nativa e ameaçada, além de desenvolver programas de reprodução de tubarões e cavalos-marinhos. Certificado pela Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), em parceria com a Wild Welfare Worldwide, o AquaRio é reconhecido por suas boas práticas de bem-estar animal e recebeu o selo Friend of the Sea, concedido pessoalmente pelo fundador do projeto, Paolo Bray.

Sustentável, o espaço conta com mais de 2 mil painéis solares instalados no telhado, que geram energia limpa suficiente para abastecer até 30% do consumo mensal e evitam a emissão de 320 toneladas de CO₂ por ano. Símbolo da revitalização da zona portuária, o AquaRio reafirma sua relevância como ponto turístico, centro de pesquisa e espaço de educação ambiental na cidade do Rio de Janeiro.

Polo de entretenimento

O percurso de 26 mil metros quadrados também abriga o Museu de Cera, o Mar de Espelhos — maior instalação imersiva de espelhos da América Latina — e o Globo Experience (GEX), parque interativo da TV Globo. Essas atrações são opcionais e não estão incluídas na promoção de aniversário.

Serviço:

Endereço: Praça Muhammad Ali, Gamboa – Rio de Janeiro (RJ)

Funcionamento: diariamente, das 9h às 17h (entrada permitida até 16h)

Ingressos: site

Estacionamento no local