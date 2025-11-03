Enel Rio realiza plano especial com mais de 2 mil podas em Icaraí, Niterói

O plano especial em Niterói começou em setembro, com a poda de 515 árvores no Ingá, 210 em Santa Rosa, 500 no Jardim Icaraí e 1364 em Icaraí - Foto: Montagem - OSG Enzo Britto/ Divulgação/Enel Rio

Para dar continuidade ao plano especial de podas e manutenções preventivas em Niterói, a Enel Distribuição Rio, em parceria com a Prefeitura, inicia nesta segunda-feira (3) as ações na região de Icaraí. O objetivo é preparar a rede elétrica para o período do verão, quando o aumento da incidência de ventos e chuvas intensifica os desafios operacionais da concessionária.

Para reduzir o risco de interrupções no fornecimento de energia, causadas principalmente pelo contato da vegetação com a rede elétrica, a distribuidora realiza uma força-tarefa que prevê a poda de 2,1 mil árvores nos bairros de Icaraí, Jardim Icaraí e Santa Rosa.

O plano especial em Niterói começou em setembro, com a poda de 515 árvores no Ingá, 210 em Santa Rosa, 500 no Jardim Icaraí e 1364 em Icaraí. A iniciativa vai impactar positivamente a prestação de serviços para mais de 55 mil clientes, garantindo mais segurança e confiabilidade no fornecimento de energia às regiões beneficiadas.

Antes do início das ações, técnicos da distribuidora realizaram um mapeamento das árvores com potencial de interferência na rede elétrica. Com base nestes dados, a Enel Rio desenvolveu, em conjunto com a NitTrans (Niterói Transporte e Trânsito) e com as secretarias de Conservação e Serviços Públicos (Serconser) e de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), além das subprefeituras, um cronograma de execução de podas e manutenções preventivas.

Nas demais regiões da cidade, as operações de podas acontecem normalmente. Além de integrarem o plano contínuo de manutenção para o verão, as podas preventivas ajudam a reduzir riscos de curtos-circuitos e a aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia para a população.

Unidade Móvel

Entre os dias 3 e 8 de novembro, das 8h às 16h, a Enel Rio levará o atendimento móvel aos clientes. A unidade ficará em frente à Praia de Icaraí, na Praça Getúlio Vargas, na Rua Miguel de Frias. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes aos serviços fornecidos pela companhia. A unidade vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas: adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas.

Além do atendimento móvel, a empresa também disponibiliza os canais digitais para atendimento: site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).