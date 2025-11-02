Artista da Engenhoca, em Niterói, ganha prêmios internacionais

Dan celebrou duas conquistas, de uma só vez, no 20º Salão Internacional do Humor, em Caratinga (MG) - Foto: Divulgação/acervo pessoal

Dan celebrou duas conquistas, de uma só vez, no 20º Salão Internacional do Humor, em Caratinga (MG) - Foto: Divulgação/acervo pessoal

Dan Caricaturas, o menino de origem humilde de uma comunidade de niterói que conquistou o Brasil e o mundo com seus trabalhos artísticos, acaba de aumentar a vasta coleção de premiações ao longo da carreira. Ele, que venceu dificuldades, ainda na infância, graças à perseverança e ao talento, ganhou dois prêmios de uma só vez: o 2⁰ lugar no 20⁰ Salão Internacional de Humor de Caratinga (MG) com a caricatura do ilustrador Baptistão, além da menção honrosa com o desenho do escritor Eugênio María Gomes, no mesmo evento.

Tamanha proeza de Dan pode ser avaliada pelo número de profissionais que participaram do 20º Salão de Caratinga para expor seus trabalhos: nada menos do que 456 artistas de mais de 59 países, Além do Brasil. O evento, principal do estado mineiro e um dos mais importantes e conceituados do país e do mundo -, foi organizado pelo cartunista Edra, no mês de outubro de 2025. No momento em foram anunciados os vencedores de todas as categorias, foi prestada a homenagem ao escritor Eugênio María Gomes, que recebeu o “Troféu Pererê”.

Participram do evento nada menos do que 456 artistas de mais de 59 países | Foto: Divulgação/Salão Internacional de Humor de Caratinga

"Mais uma vez, estou muito orgulhoso em poder levar o nome de Niterói, cidade onde cresci, para o mundo", afirmou Dan, que tem mantido atividades variadas com a arte e a magia de suas criações. Esse ano, laçou o livro "Caricaturas Personalidades do Nosso Esporte" e atualmente, também tem seus trabalhos expostos em duas exposições, uma no espaço Instituto Trata, em Icaraí, Niterói, e outra no Espaço Cândido Portinari, na Uerj do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Leia também:

PRF recupera mais de um quilo de jóias furtadas e prende quadrilha no interior do Rio

Cientistas descobrem anticorpo eficaz contra o HIV

Perfil - Ahistória de Dan, ou Daniel Souza Silva, começou a partir de uma paixão, ainda quando criança, na comunidade Coronel Leôncio, na Engenhoca, Zona Norte de Niterói. De família humilde e numerosa, com mais seis irmãos, ele fez os primeiros traços em folhas de papel de pão, e trabalhava lavando carros e vendendo fichas de orelhão para ajudar a mãe no sustento da família, após o pai abandoná-los.

Os desenhos de Dan tem originalidade e perfeita semelhança com os personagens que escolhe | Foto: Enzo Britto/OSG

‘‘Quando era criança, eu ficava desenhando os meus irmãos e meus amigos lá na Coronel. Eles achavam engraçado, e com o tempo, fui adaptando o meu traço à caricatura", relembrou.

E foi assim, até aparecer a vaga no primeiro emprego, na oficina do Jornal 'A Tribuna', em Niterói, na década de 80. Quando surgiu uma vaga de paginador, ele conseguiu estágio na Redação. E da maneira mais inusitada, veio sua primeira publicação - uma charge do então governador Moreira Franco, que o então diretor, Jourdan Amora, pediu, para preencher um buraco na primeira página.

Estava iniciada uma carreira memorável, que inclui passagens do já conhecido chargista pelo 'Extra', 'O Globo', 'O Dia', além de 'O Fluminense' e 'O São Gonçalo'. Também passou a ser chamado para mostrar seus trabalhos em salões de arte em diferentes pontos do Brasil e do mundo, com várias premiações.



Projeto social - Atualmente, ele também desenvolve o projeto social "Desenhando o Futuro" que leva palestras, exposições e oficinas de desenho para escolas públicas e comunidades carentes. Em breve, ele se tornará tema de um documentário, previsto para chegar aos cinemas ainda neste ano. Para conhecer os trabalhos do artista, basta acessar @dancaricaturas no Instagram ou Dan Souza Silva no Faceboock.