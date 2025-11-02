PRF recupera mais de um quilo de jóias furtadas e prende quadrilha no interior do Rio

Uma quadrilha suspeita de furtar mais de um quilo de joias de ouro foi presa pela Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Polícia Civil, durante fiscalização na BR-101, em Casimiro de Abreu (RJ), na Região dos Lagos do Estado do Rio. A ação faz parte da 'Operação Atena', que reforça o policiamento nas rodovias federais do Rio de Janeiro, e aconteceu na tarde do último sábado (1).

Por volta das 13h, na pista sentido Macaé, policiais rodoviários federais abordaram um carro e, em uma revista, encontraram centenas de peças de joias de ouro. Havia 187 anéis, 100 brincos, 51 pingentes, 48 colares, 32 pulseiras, entre outros itens, além de relógios e perfumes.

O material, totalizando 1,2 quilo de ouro, teria sido furtado de uma residência em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Os quatro ocupantes do veículo foram detidos e a ocorrência foi encaminhada à 128ª DP (Rio das Ostras).