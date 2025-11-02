Cientistas descobrem anticorpo eficaz contra o HIV

Cientistas alemães descobriram uma nova arma na luta contra o HIV. Trata-se de um anticorpo que é capaz de neutralizar o vírus.

A equipe examinou amostras de sangue de 32 pessoas com HIV que desenvolveram uma resposta de anticorpos particularmente forte e amplamente eficaz contra o vírus, sem intervenção médica.

Depois de testar mais de 800 desses anticorpos, um deles se destacou: o 04_A06

Quando o HIV infecta alguém, ele entra na célula e a reprograma para reproduzir o vírus, enfraquecendo o sistema imunológico a longo prazo.

O que o 04_A06 faz é bloquear uma área em que o vírus se liga às células, impedindo sua proliferação.

Segundo os pesquisadores, a descoberta poderá ajudar pessoas que já tem o vírus, já que o anticorpo pesquisado consegue bloquear que o vírus acesse as células.

E esperam que o achado também possa prevenir futuras infecções, funcionando como uma imunização passiva.

Em experimentos feitos com camundongos, o 04_A06 neutralizou 98% das quase 340 variantes do vírus testadas. Agora, resta ver como o anticorpo se comporta em testes com humanos.