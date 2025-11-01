Filho de Xanddy e Carla Perez participa de primeiro campeonato de fisiculturismo

O jovem de 22 anos teve um total de 16 dias de preparação - Foto: Divulgação

O jovem de 22 anos teve um total de 16 dias de preparação - Foto: Divulgação

O personal trainer Victor Alexandre, filho dos artistas Xanddy Harmonia e Carla Perez, deu um novo passo em sua trajetória profissional neste sábado (1º) ao participar de seu primeiro campeonato de fisiculturismo. A estreia marcou um momento importante para o jovem de 22 anos, que vem construindo uma carreira voltada para o universo fitness e o estudo do corpo humano.

Desde o anúncio da competição, feito em 15 de outubro, Victor compartilhou nas redes sociais toda a sua rotina de preparação. Os seguidores puderam acompanhar o processo de alimentação controlada, treinos intensos e disciplina rigorosa, características fundamentais para quem deseja competir nesse tipo de evento. Além disso, o jovem aproveitou a experiência para mostrar, na prática, como aplica os conhecimentos adquiridos em sua formação acadêmica e no trabalho como personal trainer.

Victor explicou que teve apenas 16 dias de preparação, período em que concentrou seus esforços para alcançar o melhor resultado possível. “Quero ver até onde consigo chegar, aplicando tudo o que estudo e vivencio: cinesiologia, nutrição e disciplina. Vai ser um processo intenso, louco e transformador”, declarou em uma das postagens, demonstrando entusiasmo e determinação com o desafio.

Victor Alexandre, que diz não usar anabolizantes | Foto: Divulgação

A competição contou com o apoio e a presença da família, especialmente da mãe, Carla Perez, que acompanhou o filho de perto e fez questão de expressar o orgulho pelo novo passo de sua carreira. O pai, Xanddy, também deixou mensagens de incentivo nas redes sociais, celebrando a dedicação e a força de vontade do primogênito.

Carla Perez acompanhou o filho e ficou na torcida por ele | Foto: Divulgação

Até o fechamento desta reportagem, o resultado oficial do campeonato ainda não havia sido divulgado, mas o momento já foi celebrado como uma conquista pessoal pelo jovem atleta. Em suas publicações, Victor destacou que não faz uso de anabolizantes, optando por competir de forma natural. Apesar disso, ele participou da categoria “não testada”, em que os competidores podem usar ou não substâncias de aumento de performance.

De maneira leve e bem-humorada, Victor revelou que ele mesmo foi responsável por todo o planejamento de treino e dieta. “Dessa vez, eu mesmo fui meu coach — hora de colocar meus estudos e experiência em prática”, brincou.

A estreia no fisiculturismo representa não apenas um desafio físico, mas também um reflexo do estilo de vida disciplinado que o jovem vem cultivando. Entre os fãs, o desempenho de Victor foi amplamente elogiado, tanto pela dedicação e postura profissional quanto pelo exemplo de foco e determinação.