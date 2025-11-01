Flamengo enfrenta o Sport, no Maracanã, lutando para voltar a ser líder do Brasileirão
Rubro-Negro vem de tropeço e quer vencer para retomar o topo da tabela
O Flamengo recebe o Sport neste sábado (1º), no Maracanã, às 21h (horário de Brasília), em partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Rubro-Negro chega motivado pela classificação para a final da Libertadores, conseguida no meio de semana. Porém, no Brasileirão, a equipe vem de tropeço: derrota para o Fortaleza, vice lanterna na ocasião.
Filipe Luís deve colocar o Fla em campo com: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl (Pulgar), De la Cruz e Arrascaeta; Lino, Plata e Carrascal.
O Sport é o lanterna desde a terceira rodada do campeonato. O clube pernambucano tem menos de 0,1% de chances de permanecer na primeira divisão e não vence há sete rodadas.
O técnico César Lucena, interino, deve colocar o Leão em campo com: Gabriel; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Derik.
A arbitragem é de Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). Os assistentes são Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA). O VAR fica sob comando de Rafael Traci (SC).