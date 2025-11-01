Em luta direta pelo G-4 do Brasileirão, Botafogo visita o Mirassol, neste sábado (1º)
Glorioso enfrenta a sensação do campeonato de olho na vaga direta para a Libertadores do próximo ano
O Botafogo visita o Mirassol, neste sábado (1º), às 18h (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio Maião, casa dos paulistas. O Glorioso teve um outubro de altos e baixos. O time começou o mês no G-4 e terminou fora até do G-6. Na última rodada, tropeço em casa no empate com o Santos por 2x2.
Davide Ancelotti deve escalar o Alvinegro com: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza, Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Danilo; Artur, Santi Rodríguez, Jeffinho; Arthur Cabral (Chris Ramos).
Já o Mirassol, sensação do Brasileirão, vem de quatro vitórias seguidas. O clube bateu Fluminense, Inter, São Paulo e Sport. O Leão disparou e se consolidou no grupo dos que vão de forma direta para a Libertadores.
Rafael Guanaes deve escalar o Mirassol da seguinte forma: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa.
A arbitragem é de Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS). Ele é auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Michael Stanislau (RS). O VAR é comandado por Daniel Nobre Bins (RS)