Movimentos sociais convocam ato contra megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão

Após a megaoperação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 mortos, movimentos sociais de todo o país estão convocando atos contra a violência policial nesta sexta-feira (31). Organizações como a Coalizão Negra por Direitos, Mulheres Negras Decidem, e entidades comunitárias dos territórios do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão (entre elas Instituto Papo Reto, Raízes em Movimento, Voz das Comunidades e Frente Penha) convocam a sociedade para um ato de denúncia e exigência de justiça.

No Rio de Janeiro, a concentração acontece no Campo do Ordem, no Complexo da Penha, a partir das 13h. Em informe, os organizadores afirmam que os objetivos do ato são: "manifestar o luto e a solidariedade às vítimas, familiares e moradores dos territórios atingidos; exigir apuração plena, transparente e independente de todas as mortes; responsabilização dos agentes públicos envolvidos; reivindicar o fim das políticas de segurança que tratam favelas, periferias e comunidades negras como territórios de guerra, vulnerabilizando vidas negras e pobres; e fortalecer a mobilização comunitária para que o direito à vida, à segurança, à moradia digna, saneamento e justiça racial sejam garantidos de fato nesses territórios".

"Convocamos toda a população carioca, as redes de mulheres negras, os coletivos de favelas e periferias, os movimentos de direitos humanos, e todos os que lutam por justiça racial e segurança com direitos a participarem desse ato histórico. A vida em nossas comunidades importa! Não aceitaremos que o massacre nos represente como “efeito colateral”. Vamos juntos mostrar que vidas negras e periféricas importam, exigindo paz, dignidade e respeito", diz a nota.

Em Brasília, o coletivo Pelas Vidas Negras e a Coalizão Negra por Direitos organiza uma manifestação em frente ao Museu Nacional da República a partir das 18h.

Em nota, a organização do ato classifica como “chacina” e “mais uma expressão racista que transforma a morte da população negra em projeto de poder” o que ocorreu no Rio de Janeiro. “Nós exigimos investigação, responsabilização e o fim da política de morte que governa as favelas”, pontuam. Em São Paulo, a manifestação também será a partir das 18h, em frente ao MASP. Veja outros locais por onde a Coalizão Negra por Direitos organiza manifestações nesta sexta.

Salvador – Local e horário a confirmar

Fortaleza – Praça da Gentilândia, 17h

Recife – Palácio do Campo das Princesas, 16h

Porto Alegre – Esquina Democrática, 17h

Belo Horizonte – Praça 7, 17h

Belém – Uepa CCSE (Telégrafo), 17h30

Londrina – Local e hora a confirmar

Juiz de Fora – Rua Halfeld, em frente ao BB, 17h

Ribeirão Preto – Local e hora a confirmar

Florianópolis – Em frente ao TICEN, 17h30

Joinville – Praça Nereu Ramos, 18h

Vitória – Pracinha de Itararé, 17hs

Natal – Shopping Midway, 17h