Brasileiro ex-campeão do UFC sofre acidente e capota carro

Deiveson Figueiredo teve seu veículo atingido por outro carro e capotou diversas vezes

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de outubro de 2025 - 18:32
O lutador Deiveson Figueiredo passou por um grande susto, nesta quinta-feira (30), em sua cidade natal em Belém, no Pará. O ex-campeão peso-mosca do UFC teve o carro atingido por outro veículo e acabou capotando. Nas redes sociais, o lutador mostrou a gravidade do acidente mas aproveitou para tranquilizar os fãs e disse estar bem. 

"Hoje sofri um acidente. Estava eu seguindo na Rua Quintino Bocaiuva, indo sentido à Gentil Bitencourt. Uma moça em alta velocidade, aparentemente parecia está em fuga, surgiu de uma rua secundária, nome Caripuna atingindo o meio do meu veículo, fazendo o carro que eu estava capotar por várias vezes", escreveu na publicação. 

No vídeo publicado nas redes sociais, Deiveson mostrou o carro tombado no meio da rua com os vidros estilhaçados no chão, além de detalhar como foi o acidente. 

O atleta postou um segundo vídeo mostrando o veículo sendo rebocado por um guincho e agradeceu pelo "livramento" de não ter acontecido algo mais grave. "Obrigado Deus. Livramento hoje e sempre", escreveu. 

Com 13 anos de carreira no MMA, Deiveson acumula 25 vitórias, cinco derrotas e um empate. O lutador entrou no UFC em 2017 e chegou ao topo da categoria peso-mosca em 2020, quando se tornou campeão pela primeira vez. 

