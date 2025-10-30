IML de Niterói recebe corpos do Rio para ajudar logística após megaoperação

IML do Barreto faz parte da logística de atendimento devido a megaoperação realizada na última terça (28) - Foto: Enzo Britto

Devido à megaoperação "Contenção", realizada no Complexo da Penha e do Alemão, na última terça-feira (28), considerada a mais sangrenta da história do Rio de Janeiro, ocorreu uma sobrecarga no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio, que acabou trazendo os corpos de ocorrências não relacionadas com a operação para Niterói.

O IML localizado no Barreto, em Niterói, está recebendo temporariamente corpos de demandas não relacionadas à megaoperação.

Segundo a Polícia Civil, os institutos estão em um esquema especial para atender os corpos. Até o momento, cerca de 100 corpos relacionados a megaoperação já foram examinados. Alguns corpos já foram retirados por familiares, que estão sendo atendidos em uma unidade do Detran próxima.

Apesar do aumento da demanda em Niterói, não houve demora no atendimento ao público.

O IML de São Gonçalo, que fica em Tribobó, não teve alterações em seu atendimento e não está recebendo demandas da capital.