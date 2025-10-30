Folga do Dia do Servidor transferido: Confira os serviços que irão funcionar em SG e Niterói

O feriado do Dia do Servidor Público foi transferido para a sexta-feira (31) - Foto: Divulgação/Fábio Guimarães

O feriado do Dia do Servidor Público foi transferido para a sexta-feira (31) - Foto: Divulgação/Fábio Guimarães

O feriado do Servidor Público havia sido transferido da terça-feira (28), para a próxima sexta-feira (31), em São Gonçalo e Niterói. Com isso, alguns serviços nas cidades não atenderão a população, salvo os essenciais, como hospitais, limpeza urbana e outros.

A medida foi tomada pelas prefeituras com o intuito de que os funcionários pudessem emendar com o final de semana e assim aproveitar mais os dias de descanso. As duas cidades da Região Metropolitana adotaram a mesma decisão do governo do Estado e da cidade do Rio de Janeiro.

São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, decretou a transferência do feriado no Diário Oficial no dia 7 de outubro. Apesar disso, a prefeitura informou que as atividades ocorrerão normalmente para os servidores que prestam serviços nas secretarias municipais de Conservação e de Desenvolvimento Urbano, além de profissionais da saúde e de apoio administrativo escalados pela chefia imediata.

Unidades que prestaram atendimento:

Sexta-feira (31):

Restaurante do Povo, em Alcântara;

Polo Sanitário Hélio Cruz, apenas para imunização antirrábica humana, das 8h às 12h.

De sexta-feira a domingo:

Pronto-Socorro Central (PSC);

Pronto-Socorro Infantil (PSI);

Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar;

Unidade Municipal de Pronto Atendimento do Pacheco;

Unidade Municipal de Pronto Atendimento de Nova Cidade;

Unidade Municipal de Pronto Atendimento de Santa Luzia;

Emergência de saúde mental no Hospital Luiz Palmier (HLP);

Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira;

Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva;

Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg).

Abre no sábado (1º)

Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbin, das 8h às 12h, para atendimento de rotina e imunização.

Unidade de saúde fechadas na sexta-feira (31):

Postos de saúde;

Clínicas;

PAMs;

CER III;

Espaço Rosa;

Clínica de Fisioterapia do Centro;

Clínica Municipal da Criança;

Polos sanitários.

De acordo com a Secretária de Saúde de São Gonçalo, todas as unidades retornaram com atividade normal na segunda-feira (3).

Niterói

Ainda no começo deste mês, a prefeitura de Niterói, decretou a transferência do dia de folga, por meio do Diário Oficial do município. No documento consta que serviços essenciais não serão paralisados.

De acordo com o decreto, não haverá expediente em prédios públicos da cidade, na sexta-feira. Estando de fora da lista de isentos, hospitais, unidades de pronto atendimento e serviços de segurança.