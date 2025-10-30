Folga do Dia do Servidor transferido: Confira os serviços que irão funcionar em SG e Niterói
As prefeituras adiaram o feriado para que os servidores pudessem emendar com o final de semana e terem mais dias de descanso
O feriado do Servidor Público havia sido transferido da terça-feira (28), para a próxima sexta-feira (31), em São Gonçalo e Niterói. Com isso, alguns serviços nas cidades não atenderão a população, salvo os essenciais, como hospitais, limpeza urbana e outros.
A medida foi tomada pelas prefeituras com o intuito de que os funcionários pudessem emendar com o final de semana e assim aproveitar mais os dias de descanso. As duas cidades da Região Metropolitana adotaram a mesma decisão do governo do Estado e da cidade do Rio de Janeiro.
São Gonçalo
A Prefeitura de São Gonçalo, decretou a transferência do feriado no Diário Oficial no dia 7 de outubro. Apesar disso, a prefeitura informou que as atividades ocorrerão normalmente para os servidores que prestam serviços nas secretarias municipais de Conservação e de Desenvolvimento Urbano, além de profissionais da saúde e de apoio administrativo escalados pela chefia imediata.
Unidades que prestaram atendimento:
Sexta-feira (31):
Restaurante do Povo, em Alcântara;
Polo Sanitário Hélio Cruz, apenas para imunização antirrábica humana, das 8h às 12h.
De sexta-feira a domingo:
Pronto-Socorro Central (PSC);
Pronto-Socorro Infantil (PSI);
Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar;
Unidade Municipal de Pronto Atendimento do Pacheco;
Unidade Municipal de Pronto Atendimento de Nova Cidade;
Unidade Municipal de Pronto Atendimento de Santa Luzia;
Emergência de saúde mental no Hospital Luiz Palmier (HLP);
Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira;
Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva;
Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg).
Abre no sábado (1º)
Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbin, das 8h às 12h, para atendimento de rotina e imunização.
Unidade de saúde fechadas na sexta-feira (31):
Postos de saúde;
Clínicas;
PAMs;
CER III;
Espaço Rosa;
Clínica de Fisioterapia do Centro;
Clínica Municipal da Criança;
Polos sanitários.
De acordo com a Secretária de Saúde de São Gonçalo, todas as unidades retornaram com atividade normal na segunda-feira (3).
Niterói
Ainda no começo deste mês, a prefeitura de Niterói, decretou a transferência do dia de folga, por meio do Diário Oficial do município. No documento consta que serviços essenciais não serão paralisados.
De acordo com o decreto, não haverá expediente em prédios públicos da cidade, na sexta-feira. Estando de fora da lista de isentos, hospitais, unidades de pronto atendimento e serviços de segurança.