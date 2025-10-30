Flamengo chega ao Rio após classificação emocionante para final da Libertadores
Com a classificação desta quarta-feira (29), o Rubro-negro vai à sua quinta final de Libertadores, sendo quatro nos últimos sete anos
A delegação rubro-negra desembarcou no Aeroporto do Galeão na manhã desta quinta-feira (30) após a classificação emocionante para a final da Libertadores. O embarque aconteceu às 3h (horário de Brasília) em Buenos Aires.
Alguns torcedores estiveram no local para comemorar com o time. Arrascaeta foi um dos mais aclamados.
Esta é a quinta final de Libertadores da história do Flamengo, sendo a quarta nos últimos sete anos. O Rubro-Negro pode se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão da competição continental.
O adversário do rubro-negro para a grande final sairá do confronto entre Palmeiras e LDU, que acontece na noite desta quinta-feira (30).