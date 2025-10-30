OSG faz por você: algumas horas após reportagem, moradores do Mutuaguaçu voltam a ter água

Desde o início de setembro, moradores de uma residência localizada na Rua Olinto Moreira, no bairro Mutuaguaçu, em São Gonçalo, tentavam sobreviver sem água para realizar tarefas básicas de suas rotinas, como tomar banho, lavar louça e escovar os dentes. No entanto, a 'batalha' chegou ao fim nesta quarta-feira (29), quando o abastecimento foi normalizado.

No início da tarde desta quarta (29) O SÃO GONÇALO publicou uma matéria contando sobre as dificuldades que os sete moradores da casa vinham passando desde que ficaram sem água, há quase dois meses, após a concessionária Águas do Rio ter ido ao local para consertar um vazamento no cano.

Leia também

Prefeitura de Maricá promove Campanha de Vacinação Antirrábica Animal

Dia de Finados: cemitérios se preparam para feriado em São Gonçalo e Niterói



O morador relatou que recorreu três vezes à concessionária e três vezes à ouvidoria, e em todas as solicitações, a empresa enviou apenas um funcionário para inspeção. Ele também contou que chegou a recorrer à Justiça, e que o Juiz expediu uma tutela antecipada, há três semanas, para que o abastecimento de água na residência fosse normalizado em 48 horas, o que ainda não havia sido feito.

OSG entrou em contato com a Águas do Rio e informou os problemas que os moradores vinham enfrentando, solicitando medidas para que pudessem voltar à normalidade. Em nota, a concessionária informou que enviaria uma equipe até o local ainda na tarde desta quarta-feira (29).

Os moradores estavam sem água há quase dois meses | Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

"Por incrível que pareça, para minha surpresa, o supervisor responsável pela manutenção esteve aqui em casa nesta tarde. Expliquei a situação e fui com ele até a tubulação. Ele mandou a retroescavadeira e "abriram" de volta minha água. Agradeço imensamente ao Jornal O São Gonçalo pela ajuda para que o abastecimento da minha água pudesse ser normalizado, sou muito grato por isso", afirmou o morador Geraldo Ribeiro da Silva, 73 anos.

Para enviar denúncias para a reportagem OSG, basta encaminhar uma mensagem para o número (21) 99666-4090.