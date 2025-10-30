Dia de Finados: cemitérios se preparam para feriado em São Gonçalo e Niterói

O Vicariato São Gonçalo estará nos cemitérios de São Gonçalo e São Miguel para a celebração de missas - Foto: Divulgação

O Vicariato São Gonçalo estará nos cemitérios de São Gonçalo e São Miguel para a celebração de missas - Foto: Divulgação

No próximo domingo (02), será celebrado o Dia de Finados, tradicional feriado católico incluído ao calendário nacional e dedicado à memória dos falecidos. Em São Gonçalo e Niterói, os profissionais que trabalham na área funerária ou nos cemitérios das cidades se preparam para a data comemorativa mais movimentada do ano para o setor.

São Gonçalo

No principal cemitério de São Gonçalo, o Cemitério Municipal, localizado no bairro Camarão, a expectativa é de uma movimentação intensa de pessoas, conforme preveem os funcionários da unidade.

A Prefeitura da cidade, por meio da Administração Funerária, segue reforçando os serviços de manutenção nos cemitérios públicos da cidade para receber a população.

Leia também

Governo do Estado abre renovação de matrículas da rede estadual de ensino para 2026

HemoRio faz campanha por doações de sangue para delegado baleado em operação na Penha



Os cemitérios estão recebendo pintura em muros e meio-fios, limpeza nos túmulos, no entorno e no interior das unidades. A Vigilância em Saúde Ambiental também está intensificando o trabalho com os motofogs nos cemitérios, para combater possíveis focos do mosquito Aedes aegypti.

Programação:

A visitação nas unidades do Pacheco, Ipiíba, São Miguel e São Gonçalo será das 8h às 17h.

A tradicional Santa Missa de Finados será celebrada no cemitério de Ipiíba, às 9h. O Vicariato São Gonçalo estará nos cemitérios de São Gonçalo e São Miguel para a celebração de missas nos horários de 8h, 10h e 15h.

Niterói

A Prefeitura de Niterói, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), também preparou um esquema especial de limpeza e atendimento para receber as famílias que visitarão os cemitérios municipais neste domingo (2).

Os serviços foram intensificados nos cemitérios do Maruí, no Barreto; São Lázaro, em Itaipu; e São Francisco Xavier, em Charitas. As equipes da Clin realizaram roçagem, varrição e pintura de meios-fios, além da instalação de contêineres nas vias de acesso para melhor atender à população.

Durante o feriado prolongado, a empresa contará com efetivo reforçado para garantir a limpeza dentro e no entorno dos cemitérios. Mesmo nesta sexta-feira (31), ponto facultativo em razão do Dia do Servidor Público, os serviços de coleta de lixo e manutenção seguirão normalmente, sem alterações nas escalas de trabalho.

Programação

Os três cemitérios públicos da cidade, Maruí, São Francisco Xavier e São Lázaro de Itaipu, funcionarão das 6h às 18h no domingo (2), oferecendo estrutura adequada para a recepção dos visitantes.

As missas e celebrações religiosas em homenagem aos entes queridos acontecerão nos cemitérios públicos nos seguintes horários: no Cemitério do Maruí, as missas ocorrerão às 8h, 10h e 12h e 15h. No Cemitério São Lázaro de Itaipu, haverá celebração às 11h, e na Igreja Matriz de São Sebastião, as cerimônias serão às 8h e 10h. No cemitério de São Francisco Xavier, em Charitas, a missa acontecerá às 10h30.

As celebrações são abertas ao público. A orientação é que os visitantes cheguem com antecedência para garantir sua participação com tranquilidade.