Governo do Estado abre renovação de matrículas da rede estadual de ensino para 2026

O candidato poderá escolher, no mínimo, duas escolas de sua preferência - Foto: Divulgação - Sandra Barros - SeeducRJ

O Governo do Estado abre nesta quinta-feira (30/10), a partir das 8h, o período de renovação de matrículas coordenado pela Secretaria de Estado de Educação. Os interessados em seguir nas escolas da rede estadual de ensino em 2026 devem fazer o cadastro através do site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br).

"A escola é o portal da transformação. Como secretária de Educação, sei que essa jornada será desafiadora, mas a confiança é enorme. É muito importante termos cidadãos formados para executarem projetos que proporcionem qualidade de vida e, consequentemente, fortaleçam a economia e aumentem as possibilidades de atuação no mercado de trabalho", destaca a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.

PRIMEIRA FASE

Nesta primeira etapa, a inscrição será destinada aos alunos das unidades escolares que desejam permanecer no mesmo colégio, mesmo curso e turno, no ano letivo de 2026. O processo de renovação de matrícula ocorrerá exclusivamente de forma on-line.

Caso o responsável ou o aluno não tenha internet, poderá comparecer à unidade escolar mais próxima para realizar a renovação.

A partir do dia 07/11, às 8h, o cadastro poderá ser feito por estudantes da rede estadual que desejam solicitar a mudança de curso, turno ou curso e turno, e estará condicionado à disponibilidade de vaga no momento da renovação.

NOVOS ALUNOS

Para os novos alunos, a inscrição será no período de 13 de novembro (a partir das 8h) a 5 de dezembro. Esta etapa atenderá alunos que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam a renovação. Os interessados também deverão acessar o site Matrícula Fácil e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na escola.

O candidato poderá escolher, no mínimo, duas escolas de sua preferência, sendo que é necessário ter no mínimo 3 (três) opções e no máximo 8 (oito) opções na combinação de escola/curso/série/turno.

CRITÉRIOS

Nesta primeira fase da matrícula, os estudantes são alocados obedecendo uma ordem de critérios estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente:

1º - Preferência à pessoa com deficiência;

2º - Preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos;

3º - Permanência na Rede Pública de Ensino;

4º - Preferência de irmãos na mesma unidade escolar;

5º - Proximidade da residência;

6º - Em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.

O resultado da alocação da Primeira Fase da Matrícula (Pré-Matrícula) será divulgado nos sites Seeduc e Matrícula Fácil, a partir do dia 18/12/2025. O candidato poderá realizar a consulta individual do resultado da alocação no próprio site da matrícula, selecionando a opção “Consulte a sua Inscrição”. O responsável – ou o aluno maior de 18 anos – deverá, então, comparecer à escola, no período de 19 a 26 de janeiro de 2026, e realizar a confirmação da matrícula. A Ficha de Conclusão da Inscrição informará a documentação necessária a ser apresentada no momento da Confirmação de Matrícula na escola onde o candidato for alocado.

SERVIÇO

- De 30/10 (a partir das 8h) a 06/11/2025: Período de renovação da matrícula, destinado aos alunos que desejam permanecer no mesmo curso e turno.

- De 07/11 (a partir das 8h) a 12/11/2025: Período de renovação da matrícula, destinado aos alunos que desejam solicitar a mudança de curso, turno ou curso e turno, que estará condicionada à disponibilidade de vaga no momento da renovação.

- De 13/11 (a partir das 8h) a 05/12/2025: 1ª Fase da Pré-Matrícula, para novos alunos.

- A partir de 18/12/2025: Resultado da 1ª Fase da Pré-Matrícula nos sites Seeduc e Matrícula Fácil.

- De 19/01 a 26/01/2026: Confirmação da 1ª Fase da Pré-Matrícula.