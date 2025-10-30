Flamengo sofre, mas segura empate na Argentina e vai para final da Libertadores

Fla segura time do Racing e vai disputar sua quinta final de Libertadores - Foto: X/Flamengo

No sufoco. O Flamengo sofreu mas conseguiu segurar um empate sem gols com o Racing (ARG), na noite desta quarta-feira (29), em Buenos Aires, e se classificou para a final da Copa Libertadores. O adversário do Rubro-Negro será definido nesta quinta.

Depois de vencer a primeira partida por 1 a 0, o Flamengo adotou uma postura mais conservadora no jogo. Apesar disso, conseguiu dominar a posse de bola e criar boas chances nos primeiros 20 minutos de jogo.

Depois, porém, o Racing cresceu na partida e começou a ameaçar. Sem muita criatividade, o time argentino abusava das bolas lançadas na área dos cariocas, sem muito sucesso.

O segundo tempo seguia no mesmo roteiro do fim da primeira etapa. Mas aos 11 minutos, Plata deu um soco em Rojo e acabou sendo expulso de forma direta.

Com um a mais em campo, o Racing se lançou em busca do gol. Os argentinos cruzaram dezenas de bolas na área Rubro-Negra. Nas melhores chances, o goleiro Rossi apareceu e foi decisivo para segurar o empate sem gols.

O resultado coloca o Flamengo na decisão da Libertadores pela quinta vez em sua história. O adversário sai da partida entre Palmeiras e LDU, nesta quinta. A primeira partida foi vencida pelos equatorianos, por 3 a 0.

Caso o Flamengo seja campeão, vai ser tornar o clube brasileiro com mais conquistas no torneio, com quatro títulos.