Fluminense vence o Ceará e entra no G-6 do Brasileirão

O Fluminense venceu o Ceará, por 1 a 0, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (29), em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, e entrou no G-6 da competição. O gol do Tricolor foi marcado por Renê, de falta.

O Fluminense foi superior durante toda a partida. No primeiro tempo, no entanto, apesar da superioridade, o Tricolor não conseguia finalizar contra o gol do adversário. Aos 25, de falta, Renê cruzou para área, a bola pssou por todo mundo e entrou.

No segundo tempo, o panorama foi parecido, com o Tricolor em cima e o Ceará tentando sair nos contra-ataques. A melhor chance saiu dos pés de Canobbio. Ele recebeu passe de John Kennedy e chutou, com desvio, na trave.

No fim da partida, o time visitante ainda tentou se lançar ao ataque, mas não assustou o gol de Fábio.

Com o resultado, o Fluminense chega aos 47 pontos, junto do Botafogo, mas fica na frente, em 6º, por ter uma vitória a mais. O Ceará segue com 35 ponto, na 14ª colocação.

No domingo, os clubes voltam a se enfrentar, desta vez no Castelão, no Ceará, pela 31ª rodada da competição.