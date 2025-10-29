São Gonçalo começa a se preparar para o Dia de Finados, no domingo

Prefeitura de São Gonçalo segue reforçando os serviços de manutenção nos cemitérios públicos da cidade para receber a população - Foto: Luiz Carvalho

Com a proximidade do Dia de Finados, celebrado neste domingo (02), a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Administração Funerária, segue reforçando os serviços de manutenção nos cemitérios públicos da cidade para receber a população.

Os cemitérios estão recebendo pintura em muros e meio-fios, limpeza nos túmulos, no entorno e no interior das unidades. A Vigilância em Saúde Ambiental também está intensificando o trabalho com os motofogs nos cemitérios, para combater possíveis focos do mosquito Aedes aegypti.

A visitação nas unidades do Pacheco, Ipiíba, São Miguel e São Gonçalo será das 8h às 17h. A tradicional Santa Missa de Finados será celebrada no cemitério de Ipiíba, às 9h. O Vicariato São Gonçalo estará nos cemitérios de São Gonçalo e São Miguel para a celebração de missas nos horários de 8h, 10h e 15h.