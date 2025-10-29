Prefeitura de Maricá entrega casas reformadas a famílias do município

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação, entregou as seis primeiras casas reformadas pelo Programa de Melhorias Habitacionais na Mumbuca. Ao todo, 30 residências estão passando por requalificação com reforma completa para garantir moradias mais dignas para quem mais precisa.

“As famílias são ouvidas e, juntos, criamos um projeto para atender da melhor forma possível. Quando encontramos casas com crianças, mas apenas um quarto, conseguimos ampliar e construir mais um. Fazemos a troca completa das instalações elétrica e hidráulica, colocamos piso, construímos banheiro, trocamos janelas e realizamos pintura total. Algumas casas ficavam abaixo do nível da rua e chegavam a ter água brotando pelo chão”, explicou Marcus Bambam, secretário de Habitação de Maricá.

Além das casas reformadas, os beneficiados pelo programa receberão, em breve, o título de propriedade dos imóveis num grande processo de regularização fundiária na Mumbuca. Os moradores dos imóveis que passaram por obras serão contemplados, ainda, com o programa de entrega de móveis e eletrodomésticos.

Esperança

Entre as famílias beneficiadas está a de Gabriela das Neves, de 31 anos. Desempregada, ela diz que a ação da prefeitura concluiu um sonho de vida.

“Eu não tinha mais esperança de conseguir terminar a obra da minha casa. Estou desempregada, com três filhos pequenos. Tudo que eu e meu marido conseguimos não é suficiente para a obra. Agora os meus filhos têm uma casa mais segura, sem fios aparentes, com esgoto direito, pintura nova”, celebrou Gabriela ao receber suas chaves.

Projeto ampliado

Segundo Bambam, o Programa de Melhorias Habitacionais já está em funcionamento também em Inoã e será expandido, em breve, para os bairros de Jacaroá e São José de Imbassaí.

“Este é um projeto muito emblemático porque a gente consegue melhorar a vida das pessoas diretamente mudando a casa dela de forma permanente. Não importa o que aconteça isso ficará para ela. É um benefício que ninguém tira”, finalizou Bambam.

Na casa de Bárbara Cristina da Silva, de 32 anos, muita coisa mudou. “Eu nem tinha janela. Tinha parede de tábua aqui. Só tenho a agradecer isso tudo. Eu e meus filhos teremos uma vida muito melhor agora. É uma casa com dignidade”, disse Bárbara, emocionada, com seus três filhos e o marido.