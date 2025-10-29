Peréio 85 anos: Exposição inédita apresenta acervo do artista para além da dramaturgia

A homenagem foi organizada pelos filhos de Peréio – Lara, João e Thomaz Velho – e abre as portas para um lado pouco conhecido do ator - Foto: Divulgação

“PERÉIO - Semana que vem eu me organizo”, é a próxima exposição da nova galeria do Sesc Tijuca, inaugurada este ano no Rio, celebrando o ator, locutor e diretor, que em outubro de 2025 completaria 85 anos. A mostra, gratuita, apresenta pela primeira vez ao público um acervo inédito do artista, reunindo desenhos, cartas, poesias, rabiscos e objetos produzidos em seu apartamento no bairroda Bela Vista, em São Paulo. Na galeria, a exposição multimídia, trará instalação com projeções de imagens e áudios inéditos. A programação começa dia 1º de novembro e se estende até fevereiro de 2026.

A homenagem foi organizada pelos filhos de Peréio – Lara, João e Thomaz Velho – e abre as portas para um lado pouco conhecido do ator, que utilizava os cômodos de seu apartamento como convite aoócio criativo e para a produção de registros íntimos, quase sempre despretensiosos.

“Queremos mostrar ao público o universo dele como artista para além da dramaturgia, revelando criações que até hoje ficaram restritas ao ambiente íntimo da família”, explica Lara Velho, filha e diretora da mostra.

A arquitetura e a cenografia levam a assinatura de Tania Sarquis, Daniel Leão e Thiago Borges dos estúdios Sauá e Mostra - Arte e Arquitetura, e recriam o clima caótico e inventivo do apartamento do ator, onde peças inusitadas, se transformavam em obras de arte. A equipe elaborou a planta expográfica especialmente para a exposição no Sesc Tijuca e já possui experiência em outros projetos relevantes realizados na instituição, o que garante continuidade estética e técnica à mostra.

O visitante será conduzido a essa atmosfera íntima do lar de Peréio, em que a desorganização – sob olhar do cidadão comum - se transforma em matéria-prima para invenção do artista plástico.

Entre os destaques da exposição está a Instalação Bela Vista, composta por vídeos editados a partir de fotografias feitas por Lara Velho na cobertura do apartamento do ator, muitas delas com a participação do próprio Peréio. O espaço contará ainda com áudios inéditos em que o artista canta, fala e conta histórias, reforçando a dimensão afetiva de seu processo criativo.

Thomaz Velho, artista plástico, tantas vezes retratado pelo pai, homenageará o mesmo com uma obra inédita. Além das obras visuais e registros pessoais, a programação inclui leituras teatrais, que terá a direção de João Velho, com personalidades importantes, que cruzaram a vida do ator, além daexibição de filmes com a participação de Peréio, criando um panorama mais amplo da trajetória do ator no cinema e na cultura brasileira. Cada desenhoe escritos expostos reforçam sua relação subjetiva e afetiva com a família e com mulheres que fizeram parte de sua vida como as atrizes Neila Tavares e Cissa Guimarães.

A mostra se inspira ainda na sugestão da artista plástica Pinky Wainer, entrevistada por Peréio noprograma de televisão Sem Frescura (Canal Brasil), que sugeriu a publicação de um livro com registros de sua produção fora das telas. A partir dessa provocação, os filhos do ator reuniram e organizaram o acervo que agora será disponibilizado ao público, ampliando a compreensão da multiplicidade artística de Peréio.

A direção de arte da exposição está sob responsabilidade de Lara e Thomaz Velho, e a direção das leituras teatrais de João Velho. A exposição conta ainda com a curadoria da professora Adriana Nakamuta.

PERÉIO - Paulo Cesar Peréio foi um dos grandes nomes do cinema e do teatro brasileiro, conhecido pelo talento vigoroso e pela postura irreverente diante da arte e da vida. Dono de uma voz marcante e de uma presença cênica intensa, destacou-se em obras como Terra em Transe (1967), Bang Bang (1971) e Eu te amo (1981).

Serviço

Exposição - PEREIO - Semana que vem eu me organizo

Local: Sesc Tijuca – Av. Barão de Mesquita, nº 539, Rio de Janeiro

Período: 1º de novembro de 2025 a fevereiro de 2026

Funcionamento: Terça a sexta das 10h às 20h. Sábado e Domingo das 10h às 17h

Entrada franca – classificação livre

Ficha Técnica

Direção de Arte – Lara Velho e Thomaz Velho

Direção das Leituras Teatrais – João VelhoArquitetura e Cenografia – Tania Sarquis, Daniel Leão e Thiago Borges (Estúdios Sauá e Mostra – Arte e Arquitetura)

Curadoria – Profª Adriana Nakamuta

Assessoria de Imprensa – Bruno Pirozi e Auracom