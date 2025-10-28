Contas de luz duplicadas? Contribuintes são pegos de surpresa e recebem duas faturas no mesmo mês em São Gonçalo

Alguns consumidores da Enel na cidade de São Gonçalo estão sendo pegos de surpresa ao receberem duas contas com datas de vencimento iguais ou bem próximas, parecendo se tratar de duplicidade.

Moradores da Travessa Manoel de Souza, no Zé Garoto, por exemplo, receberam, em outubro, uma conta referente ao mês oito e outra ao mês nove, com datas de vencimento próximas e valores bem parecidos.

"Fomos pegos totalmente desprevenidos, não houve nenhum comunicado ou aviso do problema ao consumidor. Só fiquei sabendo porque fui verificar. Eles alegam que agora na conta de luz a leitura vai ser feita sem atraso, como eles sempre fizeram. Eles sempre leram as contas com um mês de antecedência, mas não haverá mais esta leitura, por isso se tornaram duas contas no mês. No meu caso eu paguei uma no dia 13/10 e outra 20/10", explicou o gonçalense Roberto Siqueira.

"A Enel está obrigando o consumidor do município a pagar duas contas de energia no mesmo mês. Lá na loja da companhia a ordem é: ou paga a conta ou parcele em 12x. A maioria da população não sabe desta surpresa e não tem muito o que fazer. Eu por exemplo acabei de chegar da Enel agora pela manhã, para poder parcelar a minha segunda conta do mês de outubro. Ou então, corro o risco de cortarem a energia", completou o morador do Zé Garoto.

Leia também:

Prefeitura realiza mudança permanente no trânsito do bairro São Miguel, em São Gonçalo



Ensaios de rua da Viradouro começam em novembro na Amaral Peixoto

O que diz a Enel

Procurada pela reportagem, a Enel Distribuição Rio disse em nota que a ação visa viabilizar adequações no processo de faturamento.

"Em conformidade com a regulação vigente, alguns clientes poderão ter a ocorrência de duas contas de energia com vencimento no mesmo mês, correspondentes a períodos de consumo distintos, devendo ambas serem quitadas. A medida foi necessária para reordenar os prazos de vencimento das faturas que possuem programações de leitura muito próximas às datas escolhidas para pagamento, previamente definidas pelos próprios clientes.

Para esses casos, a distribuidora disponibilizou condições facilitadas de pagamento, com opção de parcelamento sem juros, que podem ser solicitadas por meio do Call Center (0800 28 00 120) ou em qualquer loja de atendimento da Enel Rio.

A distribuidora afirma ainda que enviou comunicado previamente aos clientes com e-mail cadastrado na empresa. A Enel Rio ressalta que todos os canais de atendimento estão disponíveis e preparados para oferecer orientações e suporte sobre as facilidades de pagamento disponibilizadas", disse a nota completa.