Prefeitura realiza mudança permanente no trânsito do bairro São Miguel, em São Gonçalo

Teve início, nesta segunda-feira (27), uma nova alteração no trânsito da cidade: os A passagem de veículos no local, a partir de hoje, está interditada permanentemente. A mudança da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes visa garantir mais fluidez no trânsito da cidade, reduzir o número de acidentes no local e seguir o projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades.

Aqueles que estão na Avenida São Miguel e desejam retornar ao Alcântara, devem seguir pela Avenida Presidente Kennedy e fazer o retorno na Avenida Martins Ferreira, acessando em seguida a Rua Doutor Nilo Peçanha. Já aqueles que vêm do bairro Estrela do Norte e desejam retornar, devem seguir pela Rua Doutor Nilo Peçanha, entrar pela Rua Doutor Tolêdo Piza, retornando no bairro Antonina pela Avenida Abaeté e voltando pela Avenida Presidente Kennedy.

A nova alteração teve início nesta segunda-feira (27) | Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Com isso, os motoristas que vêm do Alcântara pela Rua Doutor Nilo Peçanha em direção ao bairro Estrela do Norte podem acessar a Travessa Carlos Cruz, no Mutondo, seguindo pela Avenida Presidente Kennedy, que possui sentido único de circulação: para Neves.

A Secretaria reforça ainda o pedido para que os motoristas não parem seus veículos na área demarcada em amarelo (Área de conflito), na Avenida São Miguel, pois essa é uma área proibida de parada, destinada a manter livre o acesso e a saída dos bombeiros em situações de emergência.