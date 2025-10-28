Ensaios de rua da Viradouro começam em novembro na Amaral Peixoto
O enredo da Unidos do Viradouro para o Carnaval 2026 é “Pra Cima, Ciça!”, uma homenagem ao mestre de bateria da escola, Mestre Ciça
Os tradicionais ensaios de rua da Unidos do Viradouro na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, começam no dia 9 de novembro. Em clima de expectativa para o Carnaval 2026, o prefeito Rodrigo Neves recebeu, nesta segunda-feira (27), integrantes e dirigentes da agremiação.
Participaram do encontro o presidente de honra da escola, Marcelo Khalil, o mestre de bateria Ciça, que é o homenageado pelo enredo da escola em 2026, e o casal de mestre-sala e porta-bandeira Julinho Nascimento e Rute Alves.
Leia também:
Estado divulga 2,8 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz; Confira
Homem é preso após tentativa de furto a residência em Itaipu, Niterói
“A Viradouro é motivo de alegria e orgulho para todos os niteroienses. A escola representa o melhor da nossa cultura, do nosso talento e da nossa gente. Niterói acompanha com muito carinho e entusiasmo essa preparação para mais um desfile histórico”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.
O enredo da Unidos do Viradouro para o Carnaval 2026 é “Pra Cima, Ciça!”, uma homenagem ao mestre de bateria da escola, Mestre Ciça. A agremiação celebrará os 50 anos da trajetória dele no samba. A sinopse do enredo destaca a importância da bateria e a união dos ritmistas sob o comando de Ciça.