Estado divulga 2,8 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz; Confira

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 2.875 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.495 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.380 vagas: 233 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.147 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana concentram-se 1.149 vagas de emprego. As remunerações variam de um a três salários mínimos (R$ 1.518 a R$ 4.554 e há oportunidades para cozinheiras e mecânico socorrista, que exigem experiência prévia e o Ensino Fundamental completo. Ainda na região, há posições que não exigem experiência como atendente de lanchonete, ajudante de pizzaiolo, e promotor de vendas. Para pessoas com deficiência (PcD), são 220 vagas disponíveis em diversas funções e faixas salariais.

Leia também:

Últimos dias de inscrições para concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro com salário de mais de R$ 19 mil

Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS



Nas cidades de Valença, Volta Redonda, Rio das Flores e Vassouras, na região do Médio Paraíba, foram captadas 73 oportunidades, com remuneração média de um a dois salários mínimos. Já na região Serrana são oferecidas 273 posições, com remuneração de um a dois salários mínimos, para as posições de atendente de cafeteria, coordenador auxiliar de cursos e técnico de suporte de TI.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas (54,0%) é do setor de Serviços, e (46,0%) do Comércio. Por nível de escolaridade, 26,9% pedem que os candidatos tenham o Ensino Médio completo e 63,0% o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (61,9%) exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 233 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/. Já o CIEE oferece 1.147oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.