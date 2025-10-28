Acidente com ônibus de torcedores do Flamengo deixa 35 feridos

A Delegacia da PRF de Resende acompanha o caso, e as causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil - Foto: Divulgação

A Delegacia da PRF de Resende acompanha o caso, e as causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil - Foto: Divulgação

O grave acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Flamengo deixou 35 pessoas feridas, sendo 31 com ferimentos leves e 4 em estado grave, na tarde desta segunda-feira (27), na BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), na altura do km 282, em Barra Mansa, no Sul Fluminense.

De acordo com informações a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo tombou por volta das 16h, no sentido São Paulo, provocando interdição total da pista.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas imediatamente para o resgate das vítimas. Inicialmente, 16 pessoas feridas foram socorridas e encaminhadas para unidades médicas da região, mas o número subiu para 35 após atualização da PRF.

As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Barra Mansa, o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, e o Hospital de Emergência, em Resende. Segundo as autoridades, não houve registro de mortes.

Às 17h52, o tráfego começou a ser liberado parcialmente para veículos de pequeno porte pela via marginal, enquanto a perícia técnica era realizada no local. O destombamento do ônibus ocorreu por volta das 18h20, e às 18h33, o tráfego foi totalmente restabelecido.

A Delegacia da PRF de Resende acompanha o caso, e as causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.