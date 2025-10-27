Polícia investiga caso de suposta agressão de vereador contra funcionário da Câmara de Niterói

A Prefeitura de Niterói confirmou que o funcionário foi levado à delegacia e que a Procuradoria-Geral do município acompanha o caso, ocorrido, segundo o registro de ocorrência, na sede da Câmara Municipal - Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Niterói

A Prefeitura de Niterói confirmou que o funcionário foi levado à delegacia e que a Procuradoria-Geral do município acompanha o caso, ocorrido, segundo o registro de ocorrência, na sede da Câmara Municipal - Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Niterói

Policiais da 76ªDP (Niterói) registraram, nessa segunda-feira (27) um caso de suposta agressão do vereador Eduardo Paiva (PL), da Câmara Municipal da cidade, contra um funcionário do Legislativo do município. A confusão teria ocorrido, nessa mesma data, na câmara, após um desentendimento entre os envolvidos.

Após ir à delegacia do Centro de Niterói para registrar o caso, o funcionário, identificado como Carlos Magno de Faria, foi encaminhado a exame de corpo delito. A Polícia Civil informou que está analisando imagens das câmeras de segurança e ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias da agressão.

De acordo com relatos, a tensão entre o vereador e o servidor teria começado há cerca de um mês, quando o funcionário impediu Paiva de entregar pessoalmente ofícios ao prefeito Rodrigo Neves (PDT). Na ocasião, a discussão terminou em empurrões.

Segundo servidores da Câmara, o funcionário estava na sala de outro parlamentar quando foi chamado por Eduardo Paiva para o corredor da Câmara. Testemunhas afirmam que, nesse momento, o vereador desferiu um soco contra o funcionário, que buscou ajuda de colegas, sendo levado à Câmara Municipal para fazer o registro de ocorrência.

A Prefeitura de Niterói confirmou que o funcionário foi levado à delegacia e que a Procuradoria-Geral do município acompanha o caso. Um procedimento interno foi aberto para apurar a conduta o servidor e esclarecer o contexto da agressão. O governo municipal divulgou nota oficial sobre o caso, informando que 'Em nenhum momento, a vítima fez qualquer ato que pudesse motivar a explosão de violência, muito menos justificar atitude totalmente incompatível com a dignidade do cargo de vereador'.

Já a Câmara Municipal informou que também instaurou uma apuração interna para avaliar a conduta do vereador e possíveis violações ao decoro parlamentar. A Casa disse ainda que aguarda a conclusão do inquérito policial antes de adotar eventuais medidas disciplinares. Até o fechamento desta edição, o vereador Eduardo Paiva ainda não havia se manifestado sobre as acusações.