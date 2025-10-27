Identificada mulher esganada até a morte por ex-companheiro em São Gonçalo: 'Era uma boa pessoa'

Morta após ser esganada pelo ex-marido na madrugada do último sábado (25), no Engenho do Roçado, em São Gonçalo, a vítima de feminicídio foi identificada como Camila Vidal Pereira Santos, 32 anos. Segundo relatos, ela trabalhava como atendente e havia acabado de concluir a faculdade de administração.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, familiares e amigos comentaram com tristeza a morte de Camila de uma forma tão brutal. "Ela era uma boa pessoa", disse uma pessoa. "Minha sobrinha querida, cheia de vida pela frente", comentou uma parente. "Quanta maldade, meus sentimentos à família", escreveu outra internauta.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam em flagrante o mototaxista de aplicativo Marcos Aurélio Figueiredo Silva, 35 anos, acusado de ter assassinado Camila, com quem manteve relação durante 13 anos. Ele foi capturado em São Gonçalo.

Segundo os agentes, a família acionou a polícia após constatar que, na madrugada do último sábado (25), a vítima havia sido morta no interior da casa onde residia sozinha depois da separação do casal.

As diligências preliminares apontaram que o homem, com quem a vítima tinha dois filhos menores de idade, por ciúmes e por não aceitar o término do relacionamento, matou a ex-companheira esganada.

Acusações

Além disso, segundo as investigações, após o crime, o suspeito tentou alterar a cena do crime e colocou a vítima em posição de dormir para dificultar o trabalho da polícia, mas acabou preso em flagrante, acusado de feminicídio e de fraude processual.