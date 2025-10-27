Homem morre em acidente na BR-101, no Boa Vista, São Gonçalo

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Tribobó - Foto: Enzo Britto

Um acidente de trânsito na BR-101, próximo ao bairro Boa Vista, em São Gonçalo, causou a morte de Jorge Silva, de 41 anos, na noite deste domingo (26).

A colisão ocorreu na via sentido Itaboraí, no km 303. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

O Corpo de Bombeiros informou que o corpo de Jorge foi removido do local por volta da 0h50, para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.