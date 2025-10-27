Operação Rifa Sombria: Polícia Civil mira compradores de vídeos de abuso infantil

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) deflagrou, nesta segunda-feira (27/10), a "Operação Rifa Sombria", contra suspeitos de comprar vídeos de abuso sexual de uma menina de 13 anos, gravados e vendidos na internet sob o disfarce de rifas digitais. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão na capital, na Baixada e no interior. Até o momento, um homem foi preso em flagrante com material ilícito no celular e outras quatro pessoas estão sendo conduzidas para a delegacia.

As investigações apontaram que o principal investigado, preso em janeiro deste ano pela equipe da DCAV, filmava os abusos e promovia sorteios virtuais para venda do conteúdo criminoso. Na época da captura, foram apreendidos aparelhos eletrônicos que, após intenso trabalho de inteligência e análise técnica, permitiram apontar os consumidores dessa cadeia criminosa.

A ação busca identificar e responsabilizar os compradores e financiadores dessa rede de exploração, que alimentavam o ciclo de violência.

“O combate aos abusadores precisa atingir também quem sustenta esse mercado. Quem compra, participa. Quem paga também violenta”, afirmou o delegado Cristiano do Vale Maia, titular da DCAV.