Motociclista morre em acidente na Estrada Viçoso Jardim, em Niterói
Ainda não foi divulgada a identidade da vítima
min de leitura | Escrito por Redação | 27 de outubro de 2025 - 08:51
Um motociclista morreu após sofrer um acidente na Estrada Viçoso Jardim, na altura do bairro Ititioca, em Niterói, na madrugada desta segunda-feira (27).
O Corpo de Bombeiros informou que a equipe chegou ao local por volta de 1h para atender a uma ocorrência de queda de motocicleta. Entretanto, quando os bombeiros chegaram já encontraram a vítima sem vida.
A identidade da vítima ainda não foi informada. As circunstâncias da queda estão sendo investigadas.