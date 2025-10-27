Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Motociclista morre em acidente na Estrada Viçoso Jardim, em Niterói

Ainda não foi divulgada a identidade da vítima

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de outubro de 2025 - 08:51
O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (27)
Um motociclista morreu após sofrer um acidente na Estrada Viçoso Jardim, na altura do bairro Ititioca, em Niterói, na madrugada desta segunda-feira (27).

O Corpo de Bombeiros informou que a equipe chegou ao local por volta de 1h para atender a uma ocorrência de queda de motocicleta. Entretanto, quando os bombeiros chegaram já encontraram a vítima sem vida.

A identidade da vítima ainda não foi informada. As circunstâncias da queda estão sendo investigadas.

Acidente de motocicleta motociclista morto Niterói

