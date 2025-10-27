Motociclista morre em acidente na Estrada Viçoso Jardim, em Niterói

Um motociclista morreu após sofrer um acidente na Estrada Viçoso Jardim, na altura do bairro Ititioca, em Niterói, na madrugada desta segunda-feira (27).

O Corpo de Bombeiros informou que a equipe chegou ao local por volta de 1h para atender a uma ocorrência de queda de motocicleta. Entretanto, quando os bombeiros chegaram já encontraram a vítima sem vida.

A identidade da vítima ainda não foi informada. As circunstâncias da queda estão sendo investigadas.