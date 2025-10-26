Show do João Gomes: Governo do Estado preparou esquema especial de segurança na Lapa

O Governo do Estado, por meio da Polícia Militar, planejou um esquema de segurança para a gravação multimídia durante o show do cantor João Gomes, que contará com as participações de Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo, em um dos cartões-postais mais conhecidos da capital fluminense, a Lapa.

Sob a coordenação do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), o esquema de policiamento contará com o efetivo de aproximadamente 1.000 policiais militares e 73 viaturas. O evento terá apoio do Comando de Policiamento Especializado (CPE), do Comando de Operações Especiais (COE), bem como do 2º BPM (Botafogo) e 5º BPM (Praça da Harmonia) que reforçarão o efetivo através de motopatrulhas, viaturas e empregarão grupo de policiais capacitados no policiamento em eventos e grandes aglomerações.

"Nossas Forças de Segurança têm experiência e potencial para a realização de eventos públicos de grande porte. Com estratégias de policiamento, já comprovadas, o esquema para o show do cantor João Gomes conta com nossos policiais treinados, equipamentos e tecnologia avançada", diz o governador Cláudio Castro.

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) também estará posicionado próximo ao local do show. O objetivo é garantir a segurança do público, das equipes de produção e dos artistas, além de assegurar a fluidez do trânsito e a manutenção da ordem pública durante todo o evento.

O Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, Secretário de Estado de Polícia Militar, destacou o comprometimento da corporação com a segurança dos cidadãos e com a consolidação da imagem positiva do Rio de Janeiro como palco de grandes eventos.

"A Polícia Militar está empenhada em garantir que o Rio de Janeiro continue sendo um espaço de grandes celebrações e de convivência segura. Nossos policiais atuarão com planejamento e técnica, reforçando o compromisso da instituição com a tranquilidade da população e o sucesso do evento", afirma o Coronel Menezes.

A operação reforça o alinhamento das ações da Polícia Militar com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que tem trabalhado para fortalecer o turismo e a economia fluminense.