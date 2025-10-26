Carnaval 2026: Bloco Loucos Pela Vida faz escolha do samba-enredo para 2026

O Solar do Jambeiro foi palco da escolha do samba-enredo do Bloco Loucos Pela Vida, nesta sexta-feira (24). O samba “Sou esperança, sou liberdade” será o tema de seu desfile de 2026. A atividade reuniu usuários da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), artistas, autoridades e profissionais de saúde em uma tarde de música, inclusão e valorização da cultura como instrumento de cuidado e transformação social. O bloco carnavalesco, ligado ao Centro de Convivência e Cultura (CeCo) Dona Ivone Lara e gerido pela FeSaúde, é um equipamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município. O espaço promove atividades culturais, artísticas e comunitárias que integram saúde mental e cultura, ampliando o acesso à arte e à convivência social.

A banca de jurados foi composta por nomes com trajetórias ligadas à arte e à saúde mental: Hamilton Assunção, vocalista e principal compositor do grupo Harmonia Enlouquece, cuja trajetória artística começou no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro; Francisco Sayão, médico e diretor do mesmo Centro, defensor das artes como ferramentas terapêuticas; Tracy Rangel, professora de música; Elaine Rodrigues, pedagoga, integrante da Escola de Samba Viradouro e uma das fundadoras da Escola de Samba Arariboia; e Renata Aglai, diretora de Acessibilidade Cultural da Secretaria Municipal das Culturas.

Nesta edição, sete sambas foram inscritos e apresentados, resultado de um processo coletivo de criação que envolveu oficinas e encontros realizados ao longo dos últimos meses. Após as apresentações, o júri escolheu como vencedor o samba “Sou esperança, sou liberdade”, de autoria de Jaguacyara, usuária da RAPS, que representará o enredo “O CAPS não é meme: por que minha invisibilidade te incomoda?” no desfile de 2026.

Emocionada, Jaguacyara contou que o samba foi composto a partir de sua experiência com a maternidade atípica. Ela afirmou que não esperava vencer, mas que a conquista tem um significado profundo.

“Fiz esse samba inspirada na minha experiência como mãe, nas alegrias e nos desafios dessa jornada. Não imaginei que fosse ganhar, por isso receber esse reconhecimento me emociona imensamente”, declarou.

O vereador Leonardo Giordano também esteve presente no evento e destacou a importância das políticas públicas voltadas à inclusão e à valorização da cultura como parte fundamental da construção de uma cidade mais humana e solidária.

Ele lembrou ainda que o bloco recebeu o Diploma Nicette Bruno, concedido pela Câmara Municipal de Niterói, em reconhecimento à sua contribuição cultural e social.

“É bonito ver iniciativas como essa florescendo em uma cidade que investe tanto em cultura e inclusão”, completou.

Além das apresentações concorrentes, o evento contou com a participação especial do projeto social Viva Batuque, idealizado por Lucas Ratto. O projeto forma jovens percussionistas e já levou alunos para abrir o desfile das escolas campeãs do Rio de Janeiro, em parceria com a bateria Fina Batucada na Escola Embaixadores da Alegria. A presença do grupo reforçou o compromisso do encontro com a inclusão e o protagonismo de novas gerações através da música.

O grupo Harmonia Enlouquece também marcou presença no evento, levando ao público a força de sua trajetória artística — nascida dentro de um centro psiquiátrico do Rio de Janeiro — e reafirmando, através da música, que a arte é um potente instrumento de liberdade, escuta e transformação social.

“O carnaval é um espaço de liberdade, de criação e de desconstrução de estigmas. Cada composição traz um pouco da vivência, da força e da poesia de quem participa desse processo”, destacou Tatiana Simões, apoiadora do Centro de Convivência e Cultura pela Gerência de Atenção Psicossocial.

Assim como em anos anteriores, o Centro de Convivência e Cultura Dona Ivone Lara (CeCo) desempenhou papel fundamental no processo de criação dos sambas, oferecendo oficinas de escrita para apoiar os participantes. A atividade reforça o compromisso da rede em promover espaços de convivência, trocas afetivas e valorização dos saberes coletivos.

O samba vencedor, que será o tema do desfile de 2026, foi escolhido por sua mensagem de resistência, luta e pertencimento, traduzindo em versos e melodias a potência da arte como cuidado e transformação social.

O Bloco Loucos Pela Vida é um coletivo da RAPS que conta com o apoio do CeCo para promover suas atividades, atuando muito além do carnaval. Por meio de oficinas, ensaios e apresentações ao longo do ano, o grupo reforça a potência criativa das pessoas em cuidado na rede de saúde mental, evidenciando a arte como uma poderosa ferramenta de transformação, inclusão e acolhimento.