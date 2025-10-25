Prefeitura de Itaboraí antecipa salário em celebração ao Dia do Servidor Público

Em celebração ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, a Prefeitura de Itaboraí anunciou a antecipação do pagamento dos salários dos servidores municipais. O depósito foi realizado antes do prazo habitual, como forma de reconhecimento e valorização aos profissionais que, diariamente, contribuem para o desenvolvimento da cidade.

O prefeito Marcelo Delaroli destacou a importância de garantir o pagamento em dia como demonstração de respeito e gratidão.

A gestão municipal tem mantido o compromisso com a responsabilidade fiscal | Foto: Divulgação

“O servidor público é o coração da administração municipal. Nada funciona sem o empenho, o compromisso e a dedicação de cada um. Essa antecipação é uma forma simples, mas sincera, de agradecer por todo o trabalho que vem sendo feito com responsabilidade e amor por Itaboraí”, afirmou Marcelo Delaroli.

A gestão municipal tem mantido o compromisso com a responsabilidade fiscal e a valorização dos servidores, assegurando o pagamento em dia ao longo dos últimos anos e ampliando investimentos em capacitação e condições de trabalho.

O Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, é uma data instituída para homenagear os profissionais que atuam nas diversas áreas da administração, prestando serviços essenciais à população. Em Itaboraí, a data é marcada não apenas pela homenagem, mas também por ações concretas de reconhecimento ao trabalho dos servidores.