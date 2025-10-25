Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem é preso por tráfico de drogas na Comunidade da Otto, em Niterói

Durante patrulhamento, policiais do 12º BPM apreenderam grande quantidade de entorpecentes com o suspeito

25 de outubro de 2025 - 10:05
Com o acusado, foram encontradas grande quantidade de entorpecentes, que estavam sendo comercializados -

Um homem de 24 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas, na Comunidade da Otto, no bairro Engenhoca, em Niterói, nesta sexta-feira (24). Com o acusado, foram encontradas grande quantidade de entorpecentes, que estavam sendo comercializados.

Durante um patrulhamento de rotina na Avenida Professor João Brasil, próximo à Comunidade da Otto, os militares do 12º BPM avistaram algumas pessoas vendendo drogas.

Após cerco, os policiais realizaram abordagem a um dos suspeitos, com quem foi encontrado um rádio transmissor e uma mochila contendo 200 invólucros de maconha, 200 pinos de cocaína, 60 pedras de crack, 60 papelotes de skank, 38 porções de crumble e 25 frascos de “cheirinho de loló”.

Com isso, o material foi apreendido e o homem encaminhado à 78ª DP (Fonseca), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece preso.

