Pais 'tatuam' menino de 1 ano após desafio de influenciador na Rússia

Uma criança de apenas 1 ano de idade teve o antebraço esquerdo "tatuado" com a expressão "Mellstroy-Game" para que os seus pais pudessem vencer uma promoção organizada pelo influenciador e gamer russo conhecido como 'Mellstroy', de 26 anos.

O casal de russos alegou que estava tentando vencer a competição online promovida pelo influenciador, que havia prometido doar apartamentos para TikTokers que fizessem os vídeos promocionais mais escandalosos para seu projeto relacionado a cassinos.

"Decidimos participar desta competição. Não sabíamos como surpreender você, Mellstroy, então decidimos fazer uma tatuagem para o nosso filho de um ano. Moramos em um apartamento alugado há três anos e não temos dinheiro para comprar um apartamento. Estamos endividados até o pescoço. Adoraríamos ganhar esta competição", disse a mãe do menino de 1 ano no vídeo.

Leia também:

Perícia confirma que influenciadora e filha morreram por intoxicação de monóxido de carbono no Rio

Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda



O caso, que 'viralizou' nas redes sociais da Rússia, chegou ao conhecimento de Ekaterina Mizulina, chefe da Liga da Internet Segura, órgão que controla a web na Rússia. Ela ordenou uma investigação urgente do caso.

"Chegamos ao fundo do poço. Uma família tatuou seu filho de 1 ano para participar de uma competição que anunciava cassino. A tatuagem pode não ser real, mas o bebê chora durante todo o vídeo", disse ela, de acordo com o "Sun". "Encaminharemos o material ao Comitê Investigativo", acrescentou Ekaterina.