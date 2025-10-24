Perícia confirma que influenciadora e filha morreram por intoxicação de monóxido de carbono no Rio

Os exames periciais feitos nos corpos da influenciadora Lidiane Aline Lourenço, de 33 anos, e da filha Miana Sophya Santos, de 15 anos, encontradas mortas dentro de um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, confirmaram que as mortes foram causadas por intoxicação por monóxido de carbono. A perícia feita pela Polícia Civil no imóvel já havia encontrado irregularidades nas instalações de gás.

O corpo da adolescente estava em avançado estado de decomposição e, por isso, o exame realizado não foi conclusivo. A 16ª DP (Barra da Tijuca) continua com as investigações para esclarecer o que de fato ocorreu.

A influenciadora era de Santa Cecília, no Oeste de Santa Catarina, e era empresária e modelo. Lidiane morava há alguns anos no Rio de Janeiro, onde também estudava medicina. Com mais de 50 mil seguidores, seu conteúdo era registros de trabalhos e da rotina. A adolescente saiu de Santa Cecília para morar com a mãe.