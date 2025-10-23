Obras avançam na Praia das Pedrinhas e transformam a orla de São Gonçalo

O novo calçadão irá abrigar mesas com guarda sol, pergolados, brinquedos com temática náutica, bem como outros usos associados à atividade turística da orla - Foto: Layla Mussi

As obras na Praia das Pedrinhas seguem avançando e revitalizando o lado direito da orla do local. No momento, estão sendo realizadas as obras de infraestrutura, incluindo a finalização do muro de contenção da estrutura do novo calçadão e a base da arquibancada.

O projeto é gerenciado e fiscalizado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Turismo, financiado através de emendas parlamentares dos deputados federais Altineu Côrtes e Carlos Jordy. As obras visam atender às necessidades tanto dos moradores, pescadores e comerciantes quanto dos turistas, proporcionando uma renovação do convívio da população com a orla.

Em visita ao local, a reportagem de O SÃO GONÇALO conferiu o andamento das obras, gerenciadas e fiscalizadas pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo. O projeto conta um investimento de quase R$ 5 milhões. As obras de infraestrutura englobam a extensão da rua da orla inteira.

O projeto possui um investimento de quase R$ 5 milhões | Foto: Layla Mussi

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, a primeira parte da obra, no lado esquerdo, já recebeu asfalto, redes de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água, numa intervenção simultânea com a concessionária Águas do Rio.

O projeto prevê a requalificação do calçadão, criando espaços de permanência e convivência. A faixa de areia elevada ficará mais próxima dos frequentadores. O novo calçadão abrigará mesas com guarda sol, pergolados, brinquedos com temática náutica, bem como outros usos associados à atividade turística da orla. Também haverá áreas intercaladas de paisagismo com árvores de várias espécies.

O projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural.