Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3831 | Euro R$ 6,2573
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Acidente e explosão de caminhão-tanque deixa um morto na BR-101

O acidente foi causado pela colisão de um carro e um caminhão-tanque

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de outubro de 2025 - 09:18
Por volta das 19h, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas no local
Por volta das 19h, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas no local -

Um grave acidente entre um carro e um caminhão-tanque, matou uma pessoa na BR-101, próximo ao km 428, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, na noite desta sexta-feira (24).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida entre os veículos causou uma explosão e vazamento de combustível.

Leia também: 

Guarda Municipal prende homem com moto roubada em São Francisco

Fim de semana terá 19 praias recomendadas ao banho; Confira!

Por volta das 19h, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas no local. Após o fogo ter sido controlado, às 20h50, começou o trabalho de resfriamento do tanque.

Uma hora depois do início do resfriamento, às 21h50, a rodovia continuava totalmente interditada em ambos os sentidos.

Tags:

BR-101 caminhão-tanque Explosão um morto

Matérias Relacionadas