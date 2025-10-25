Acidente e explosão de caminhão-tanque deixa um morto na BR-101

Por volta das 19h, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas no local - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Um grave acidente entre um carro e um caminhão-tanque, matou uma pessoa na BR-101, próximo ao km 428, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, na noite desta sexta-feira (24).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida entre os veículos causou uma explosão e vazamento de combustível.

Por volta das 19h, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas no local. Após o fogo ter sido controlado, às 20h50, começou o trabalho de resfriamento do tanque.

Uma hora depois do início do resfriamento, às 21h50, a rodovia continuava totalmente interditada em ambos os sentidos.