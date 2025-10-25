Fim de semana terá 19 praias recomendadas ao banho; Confira!

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Gragoatá, Boa Viagem, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara - Foto: Layla Mussi

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Gragoatá, Boa Viagem, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara - Foto: Layla Mussi

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta sexta-feira (24/10), traz 19 praias recomendadas ao banho nas zonas sul e oeste do Rio de Janeiro no sábado e no domingo (25 e 26/10).

As praias liberadas são Barra de Guaratiba, Grumari, Prainha, Pontal de Sernambetiba, Recreio, Barra da Tijuca (menos em frente ao 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros), Joatinga, Pepino, São Conrado, Vidigal, Ipanema, Arpoador, Diabo, Copacabana (menos em frente à Rua Francisco Otaviano), Leme, Vermelha, Urca, Flamengo e Gloria.

Leia também:

Corte Real Carnaval 2026: Rei Momo e Rainha são eleitos na Cidade do Samba

Enel Rio inaugura nova base operacional em Niterói

Estão impróprias as praias do Leblon e de Botafogo.

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Gragoatá, Boa Viagem, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

O Inea não aconselha o banho nas Praias das Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Eva, Jurujuba e Adão.

Em Paquetá, apenas as Praias dos Tamoios, Coqueiros e José Bonifácio não estão recomendadas ao banho.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do instituto (www.inea.rj.gov.br).