Homem carrega moto no colo em garupa de motocicleta na Barra

Um vídeo que mostra um homem carregando uma motocicleta no colo enquanto viajava na garupa de outra moto, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais na tarde de quinta-feira (23). A cena, registrada na Avenida das Américas, próximo ao Jardim Oceânico, chamou a atenção de motoristas e pedestres.

Nas imagens, é possível ver o garupa com uma moto no colo, atravessada entre ele e o piloto. Além da irregularidade de carregar o objeto, o homem ainda usava as duas mãos, impedindo que pudesse se segurar em caso de movimento brusco feito pelo piloto.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-RIO), transportar objetos de forma improvisada é uma infração média, sujeita a multa de R$130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já a Guarda Municipal (GM-Rio) alertou que atitudes perigosas como essa podem causar acidentes graves e reforçou a importância de respeitar as normas de trânsito para garantir a segurança de todos.