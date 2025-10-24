Funcionários de autoescola fazem carreata contra fim da obrigatoriedade de aulas para tirar CNH

Instrutores e donos de autoescolas fizeram uma carreata que passou pela cidade do Rio de Janeiro na manhã da última quinta-feira (23). O protesto aconteceu pela oposição dos profissionais à proposta pelo fim da obrigatoriedade das autoescolas no país.

O protesto começou no bairro de São Cristóvão, na Rua Nelson Sargento, e foi seguindo em direção ao Centro da cidade, chegando ao fim no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, por volta das 15:30.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a Polícia Militar acompanhou o protesto que chegou a ocupar duas faixas da via. Os organizadores disseram que o objetivo da manifestação era ressaltar a importância das instituições para o ensino de futuros motoristas, afirmando que a manutenção das aulas obrigatórias com instrutores qualificados é essencial.

Toda a mobilização ocorreu em resposta à proposta do Ministério dos Transportes, que prevê o fim da obrigatoriedade das autoescolas na aquisição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O Governo Federal divulgou na última semana novas regras que permitem a autonomia dos instrutores para realizar aulas, o que traz a possibilidade de ter aulas sem a matrícula em uma autoescola.

Essas mudanças ainda não estão em vigor e dependem de discussões no Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e de consulta pública.