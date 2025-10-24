Cientistas afirmam que novo exoplaneta, quatro vezes maior que a Terra, pode abrigar vida alienígena

Uma nova descoberta chamou a atenção da comunidade científica. O exoplaneta nominado GJ 251c, que está há 18 anos-luz da Terra, apresenta características que o coloca entre os melhores candidatos a ter forma de vida fora do Sistema Solar, informa o ScienceAlert.

Com uma massa mínima de 3,84 vezes a da Terra, o GJ 251c pertence a categoria chamada "super-Terras", planetas rochosos maiores que o nosso, mas menores que os gigantes gasosos. O que o torna ainda mais relevante é a sua localização, na chamada "zona habitável" de sua estrela anã, uma faixa orbital onde as condições de temperatura podem permitir a existência de água em estado líquido.

Segundo o astrônomo Suvrath Mahadevan, da Universidade Estadual da Pensilvânia, essa zona é ideal para abrigar água líquida desde que o planeta possua a atmosfera adequada. A estrela que GJ 251c orbita é uma anã vermelha conhecida como GJ 251, que tem cerca de um terço do tamanho e da massa do nosso Sol. Por ser uma estrela menor e mais fria, sua zona habitável fica muito mais próxima dela, o que facilita a detecção de exoplanetas em sua órbita.

“Cosmicamente falando, é praticamente aqui do lado”, afirmou Paul Robertson, astrônomo da Universidade da Califórnia em Irvine, ao ScienceAlert. A curta distância entre o sistema e a Terra permitiria estudos mais detalhados sobre o planeta no futuro.

Apesar do estusiasmo, ainda há muito a ser descoberto sobre o GJ 251c. Como o planeta não transita em frente à sua estrela quando observado da Terra, não é possível medir seu diâmetro ou composições atmosféricas com os dados atuais. Com o avanço de telescópios mais poderosos, existe a expectativa de que mundos como o GJ 251c possam ser estudados com mais profundidade nos próximos anos.