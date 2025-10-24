Uber lança serviço de frete com picapes, furgões e vans

A Uber anunciou o lançamento de uma nova modalidade de atuação para a categoria Uber Envios. O serviço será focado no envio de itens até 60 kg e permite o cadastramento de veículos com capacidade de até 1.500 kg. Em um primeiro momento, a novidade valerá apenas para as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas ou Ribeirão Preto.

De acordo com a empresa, o interessado poderá fazer o cadastro dentro do próprio aplicativo e selecionar a opção “entregas de carro, van ou VUC”. Uma vez aprovada a entrada, o motorista passará a receber ofertas de envios e aceitará a que melhor se enquadrar às capacidades do seu veículo.

Outra regra estabelecida pela Uber determina que o transportador não é o responsável pelo serviço de carga e descarga dos objetos. A empresa diz que esses processos são de responsabilidade dos usuários, tanto o solicitante do transporte como o destinatário.

Para garantir a segurança do transporte e evitar excesso de peso, a Uber definiu limites específicos para os objetos. Veja:

➔ Veículos utilitário/caminhonete: 1.8×1.3×1.1m e até 500 kg;

➔ Van: 2.7×1.8×1.6m e até 1000 kg;

➔ Caminhão pequeno: 3.0×1.8×2.0m e até 1500 kg;

➔ Peso individual de cada item: no máximo 60kg;

➔ Veículos não devem exceder o Peso Bruto Total (PBT) de 3.500 kg;

➔ Vedado o pedido de transporte de pessoas ou animais.