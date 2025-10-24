"Os Laranjitos", da Trupe do Palhaço Topetão, realiza oficina e show no sábado (25), no Itaboraí Plaza

A atração começa a partir das 14h, mas organização pede para os interessados chegarem cedo, já que haverá limite de inscrição - Foto: Divulgação

A atração começa a partir das 14h, mas organização pede para os interessados chegarem cedo, já que haverá limite de inscrição - Foto: Divulgação

Trupe do Palhaço Topetão, que marcou época no XuxaPark e em programas de TV próprios, estará, neste sábado (25), com oficina e show gratuitos no Itaboraí Plaza, na cidade de Itaboraí.

A atração começa a partir das 14h com a oficina e às 16h com o show. Mas, a organização pede para os interessados chegarem cedo já que haverá limite para as inscrições, que serão feitas no dia pela ordem de chegada.

Ex-apresentador do Circo do Topetão na TV Record, o artista circense também percorreu países da Europa com o Circo do Topetão e, hoje, percorre o país com shows e oficinas voltadas para crianças, além de lançar musicais em plataformas digitais como o YouTube, onde tem mais de 170 mil inscritos em seu canal oficial.

No último dia 10, Topetão estrelou o musical "Todo dia é dia das crianças" no YouTube e mês que vem estará com nova canção no ar.

Serviço

Oficina e show da Trupe do Topetão

Dia: 25 de outubro de 2025 (sábado).

Horário: 14h - 15h40 // show circense 16h

Endereço: Itaboraí Plaza - BR 101, KM 295 Norte. Itaboraí. RJ.

Entrada: Grátis.

Imagens de show atual do Topetão

Nova música "Dia de Criança é todo dia"

