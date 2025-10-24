Andressa Urach e Andrea Andrade brilham em ensaio do Porto da Pedra

O clima de Carnaval tomou conta da quadra do Unidos do Porto da Pedra na noite desta quinta-feira (23). Em um ensaio de comunidade repleto de energia, emoção e samba no pé, Andressa Urach fez sua estreia oficial como musa da escola, enquanto Andrea Andrade, rainha de bateria, encantou o público com sua garra e elegância à frente da Ritmo Feroz, comandada por Mestre Pablo.

Foi uma noite de celebração e boas-vindas. Em sua primeira aparição com o pavilhão vermelho e branco, Andressa foi recebida com muito carinho pela comunidade gonçalense. “Estrear na Porto da Pedra é um sonho. Estou sendo acolhida de uma forma linda, e quero retribuir todo esse carinho com muita entrega e amor ao samba. O Carnaval é parte da minha história, e estou vivendo esse momento com o coração cheio de gratidão”, disse a musa.

Andrea Andrade, por sua vez, mostrou mais uma vez o porquê de ser uma das rainhas mais admiradas do Carnaval. Com carisma e presença marcante, à frente dos ritmistas da Ritmo Feroz, mostrou entrosamento total com o público.

Andressa e Andrea Andrade com Mauro Quintaes, o autor do enredo do 'Tigre' de São Gonçalo | Foto: Divulgação/Porto da Pedra

“Cada ensaio é um passo rumo ao grande desfile. É lindo ver a quadra cheia, a comunidade cantando e sambando junto. Estar à frente da bateria é uma honra imensa, e a energia do Porto da Pedra é algo que me motiva a cada dia”, afirmou a rainha.

Com o enredo “Das mais antigas da vida, o doce e amargo beijo da noite”, desenvolvido por Mauro Quintaes e Diego Araújo, o Porto da Pedra se prepara para emocionar a Sapucaí em 2026, exaltando a força, a resistência e a humanidade das profissionais do sexo, tema tratado com sensibilidade e respeito.