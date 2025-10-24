João Gomes realiza show gratuito nos Arcos da Lapa, nesse fim de semana

O piseiro irá dominar parte do Rio de Janeiro neste fim de semana. O cantor pernambucano, João Gomes, grava seu novo DVD nos Arcos da Lapa, neste domingo (26), a partir das 15h. O evento, que terá entrada gratuita, contará com a participação de diversos artistas como MC Cabelinho, Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo.

"Vou trazer a Raquel dos Teclados e também alguém da Lapa muito influente. Não sei se posso revelar... Mas acho que o BK’ vai estar por aí também. Ele e o L7nnon foram os primeiros amigos que fiz aqui no Rio através da música. A gente passou uma noite conversando num barzinho", contou o cantor de 23 anos, animado com o evento.

A Prefeitura do Rio, montou uma operação especial para a realização da gravação do DVD. A partir da madrugada deste sábado (25), algumas vias já serão bloqueadas e agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal estarão de prontidão para orientar motoristas e garantir o fluxo na região.

O músico pernambucano afirmou estar surpreso com a mobilização na cidade. "Não esperava esse burburinho todo. Tem sido muito surpreendente. A gente só queria fazer um lindo momento e eu e minha equipe estamos passando esses dias todos ensaiando. Seria pretensioso achar que eu lotaria uma orla de Copacabana. Mas esse lugar aqui, na Lapa, representa muito. É uma beleza! Imagina se o bondinho passa na hora da gravação? Cê é doido!", disse.

No esquenta para o grande evento, neste sábado (26), o galpão do Movimento Unido dos Camelôs (Muca) vai reunir artistas do piseiro em parceria com o Armazém do Campo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Entre as atrações confirmadas estão Armando Amado, Xhun Li da Vaquejada e Edinho dos Teclados. A entrada colaborativa tem valor de R$ 10.